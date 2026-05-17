La politica modenese si divide dopo la strage in centro | tra solidarietà alle vittime e scontro sulla sicurezza

Dopo l’attacco avvenuto in centro città, la scena politica modenese si è spaccata tra chi esprime solidarietà alle persone coinvolte e chi solleva questioni sulla sicurezza urbana. Le dichiarazioni dei rappresentanti politici sono arrivate subito dopo l’accaduto, creando un clima di tensione e confronti pubblici. La vicenda ha suscitato reazioni sia a livello locale che regionale, con interventi che sottolineano la necessità di affrontare il tema della sicurezza in modo condiviso.

La follia andata in scena nel cuore di Modena ha innescato un'immediata reazione da parte di tutte le forze politiche cittadine e regionali. Se da un lato il profondo sentimento di cordoglio per i feriti e la sincera gratitudine verso i soccorritori accomunano in modo trasversale ogni. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

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