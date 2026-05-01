Ribolla si appresta a dedicare un mese di eventi e commemorazioni alla tragedia mineraria avvenuta il 4 maggio 1954, quando un’esplosione di grisou nella miniera di lignite provocò la morte di 43 lavoratori. La comunità locale si prepara a ricordare quella giornata, sottolineando come si tratti di una catastrofe annunciata, e richiamando l’attenzione sulla questione della sicurezza nel settore minerario.

Ribolla si prepara a un mese di memoria, cultura e partecipazione civile per ricordare la tragedia mineraria del 4 maggio 1954, quando l’esplosione di grisou nella miniera di lignite costò la vita a 43 minatori. Torna il cartellone ’La miniera a memoria’, in programma da lunedì a mercoledì 27 con un calendario fitto di iniziative promosse dal Comune insieme a istituzioni, associazioni e realtà del territorio. Non solo commemorazioni ufficiali, ma un percorso diffuso che intreccia teatro, musica, letteratura, incontri pubblici, escursioni e attività culturali, con l’obiettivo di mantenere viva una pagina fondamentale della storia locale e trasformare il ricordo in occasione di riflessione condivisa.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Ribolla ricorda i suoi minatori: "Fu una strage annunciata. Sulla sicurezza tanto da fare"

Notizie correlate

Il 17enne che voleva fare una strage a scuola era un Incel: «Tra i suoi idoli Filippo Turetta»Il 17enne perugino arrestato per istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale e perché era pronto a fare una strage nel liceo...

Liberali ricorda i suoi anni al Milan: “Fonseca mi ha aiutato tanto. Florenzi mi è stato molto vicino”Era il 15 dicembre 2024 quando Mattia Liberali fece il suo debutto da titolare in Serie A contro il Genoa, a soli 17 anni, indossando la maglia...

Contenuti e approfondimenti

Si parla di: Ribolla ricorda i suoi minatori: Fu una strage annunciata. Sulla sicurezza tanto da fare.

Ribolla ricorda i suoi minatori: Fu una strage annunciata. Sulla sicurezza tanto da fareLunedì iniziano gli appuntamenti per commemorare le 43 vittime del 4 maggio 1954. Ma l’obbietivo è anche quello di sensibilizzare sempre di più sulle tutele dei lavoratori. lanazione.it

Ribolla ricorda la tragedia mineraria del 1954 con ‘La miniera a memoria’Roccastrada: Memoria storica e sociale e cultura tornano a unirsi a Ribolla, nel ricordo del 72esimo anniversario della strage mineraria di Ribolla del 4 maggio 1954 costata la vita a 43 minatori. Gli ... maremmanews.it