Due giovani designer, Jonathan Bocca e un altro nome non specificato, hanno aperto una mostra a Palazzo Bracci dedicata all’arte e alla moda. La mostra si svolge tra le opere delle ‘fiorentine’ dell’oste Giulio e le creazioni dei designer. Le esposizioni sono visibili in un contesto storico, con le opere collocate in ambienti che richiamano il passato. La mostra rimarrà aperta fino alla fine del mese.

Quando, al cospetto delle ‘fiorentine’ dell’oste Giulio, i due giovani designer Jonathan Bocca e Costantino Gucci, tirando linee sulle tovagliette di carta ruvida e gialla, hanno, in pochi minuti, progettato la mostra ‘Singularities’, appena inaugurata nel Palazzo Bracci, non immaginavano di essere nel solco di una tradizione non scritta dell’arte a Montepulciano. Dai folgoranti disegni di Andrea Pazienza alle poetiche vignette di Vincenzo Mollica, fino a musicisti e architetti, la convivialità e il cibo sono stati fonti di ispirazione per chi doveva creare, progettare; ma senza le tovagliette di carta paglia non ne sarebbe rimasta traccia.... 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Arte a Palazzo Bracci. Bocca e Gucci in mostra

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