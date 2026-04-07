Palazzo Bracci L’arte incontra i luoghi storici

A Palazzo Bracci si svolge un evento che unisce arte e storia attraverso le opere di tre artisti di fama internazionale. La mostra presenta lavori di alto livello, realizzati con tecniche e stili diversi, e si svolge all’interno di un edificio storico restaurato. Le opere sono esposte in diverse sale del palazzo, creando un percorso che permette di apprezzare sia il valore artistico che quello architettonico del luogo.

Tre interpreti di livello internazionale dell’arte e dell’espressività contemporanea, Alberto La Tassa, Leonardo Cappellini e Femke de Groot, hanno tenuto a battesimo un nuovo progetto culturale del gruppo Lart Universe, basato anche sul potenziamento del centro già attivo a Montepulciano, nello storico palazzo Bracci. L’annuncio è stato dato in occasione di un incontro cordiale, informale (e particolarmente affollato) tra il pubblico degli appassionati e dei collezionisti e i tre artisti. Come ha detto Luigi De Stasio, direttore di galleria di Lart Universe, "il progetto nasce dal desiderio di restituire alla collettività straordinari palazzi nobiliari, trasformandoli in luoghi vivi di incontro e di cultura. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Palazzo Bracci. L’arte incontra i luoghi storici Leggi anche: Musica e arte nei luoghi storici del territorio: presentato il 13° Festival Musicale Fanny Mendelssohn Temi più discussi: Palazzo Bracci. L’arte incontra i luoghi storici; Dialogues - Artribune; Montepulciano, due nuove gallerie firmate LART Universe; Parole da vedere, la mostra di Orioli: se le parole smettono di dire e si fanno immagine. L’arte di Michele Omiccioli a Palazzo Bracci PaganiDal liceo classico e dalla laurea in Lettere moderne alla passione per la pittura con opere esposte in Europa e in Italia. La Fondazione Cassa di Risparmio di Fano accoglie, nello Spazio Pagani (fino ... ilrestodelcarlino.it La forza grafica di Hyun Kyung Kim da Seul a Palazzo Bracci PaganiDa Seul a Fano. Arriva dalla Corea del Sud l’artista Hyun Kyung Kim che ha inaugurato venerdì a Palazzo Bracci Pagani la mostra La Torre del Tempo curata dall’artista internazionale Silvio Cattani ... ilrestodelcarlino.it Palazzo Cattolica situato in via Alessandro Paternostro 48 -detta Strada della Cattolica- a Palermo Il palazzo di dimensioni grandiose fu progettato da Giacomo Amato che nel vasto cortile edificò un magnifico porticato a due bracci che visivamente crea tre cort - facebook.com facebook