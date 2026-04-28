A Firenze, Palazzo Gucci riapre al pubblico con una nuova esposizione intitolata “Gucci Storia”. La mostra, dedicata ai 105 anni della Maison, presenta una selezione di pezzi e fotografie che illustrano l’evoluzione del marchio nel corso degli anni. La rassegna intende offrire una narrazione visiva di questo percorso, combinando elementi storici con un’interpretazione moderna. La riapertura segue un intervento di restauro e rinnovamento degli spazi espositivi.

A Firenze riapre Palazzo Gucci con “Gucci Storia”, il nuovo progetto espositivo che racconta i 105 anni della Maison attraverso una lente contemporanea. Firmata dal direttore artistico Demna, la mostra si sviluppa come un vero e proprio “museo di musei”, dove linguaggi e suggestioni diverse dialogano tra passato, presente e futuro. Negli spazi storici di Palazzo della Mercanzia, in Piazza della Signoria, il percorso si articola tra arazzi ispirati al Rinascimento, gallerie di ritratti, una wunderkammer d’archivio e ambienti immersivi dedicati al cinema e all’innovazione. Non manca un focus sul savoir-faire Gucci, con modelli iconici e sperimentazioni tecnologiche.🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Gucci Storia: la mostra a Firenze con cui riapre Palazzo Gucci

Nuova città nuova sfida, chissà se a Firenze riusciremo a trovare una paninoteca degna del trono

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