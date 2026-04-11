Il Manchester United guida l’Arsenal nella corsa per Castello Lukeba

Il Manchester United e l’Arsenal sono entrati in competizione per il difensore Castello Lukeba. La notizia è stata diffusa in seguito a un’immagine che mostra il tecnico dell’Arsenal mentre osserva, e un’altra che ritrae il suo collega del Manchester United durante una riunione. Entrambe le squadre stanno valutando il giocatore come possibile rinforzo per la propria rosa. La trattativa sembra essere in una fase di sviluppo.

Breaking: ***IMMAGINE A SINISTRA***Mikel Arteta, allenatore dell’Arsenal, guarda (foto di Richard HeathcoteGetty Images) ***IMMAGINE A DESTRA *** Michael Carrick, allenatore ad interim del Manchester United guarda. (Foto di Aitor AlcaldeGetty Images) Castello Lukeba potrebbe lasciare l’RB Lipsia a fine stagione e il Manchester United è in testa alla corsa per la sua firma. Secondo un rapporto dalla Spagna, il Manchester United valuta molto bene il giocatore e crede che il difensore 23enne potrebbe essere l’ideale per loro. Nel suo contratto c’è una clausola rescissoria da 80 milioni di euro, ma il rapporto suggerisce che il giocatore potrebbe essere firmato per una cifra ragionevole.🔗 Leggi su Justcalcio.com © Justcalcio.com - Il Manchester United guida l’Arsenal nella corsa per Castello Lukeba L’Arsenal ha dato un impulso al trasferimento di Castello LukebaBreaking: I tifosi dell’Arsenal potrebbero essere interessati a sapere che Fabrizio Romano valuta le possibilità che Castello Lukeba lasci l’RB... Arsenal e Manchester City si spingono ancora oltre con Manchester United e Liverpool frustrati2026-03-03 12:38:00 Breaking news: Tutto pronto per un altro turno di partite di Premier League? Leggi le nostre previsioni qui… Non c’è tregua in...