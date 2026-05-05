Il Giro d’Italia 2026 si avvicina, e gli appassionati si chiedono quale montagna possa essere la Cima Coppi di questa edizione. La Cima Coppi rappresenta il passo più alto e prestigioso del percorso, simbolo di sfida e resistenza per i ciclisti. Questa salita, storicamente legata a un grande campione del passato, continua a catturare l’attenzione di chi segue la corsa, che si prepara ad assistere a un confronto tra le montagne più impegnative.

La Cima Coppi è uno dei punti fermi della storia del Giro d’Italia: si tratta della salita simbolo della Corsa Rosa e porta il nome di Fausto Coppi, l’indimenticabile Campionissimo che ha scritto la storia del ciclismo. La Cima Coppi è la salita più alta della prima corsa a tappe della stagione e nell’edizione 2026 sarà il Passo Giau con i suoi 2.305 metri s.l.m, che verrà affrontato durante la diciannovesima frazione: 151 km da Feltre ad Alleghe (Piani di Pezzè), in programma venerdì 29 maggio. Siamo nel cuore delle Dolomiti: è il valico in provincia di Belluno tra la val Boite e la val Cordevole, celebre per mettere in comunicazione i comuni di Colle Santa Lucia e Selva di Cadore con Cortina d’Ampezzo (siamo dunque in Veneto).🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Quale sarà la Cima Coppi del Giro d’Italia 2026? Una vetta mitica che può fare la differenza

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