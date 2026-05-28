La Regione ha destinato circa quattro milioni di euro ai Comuni siciliani con siti e geoparchi Unesco per il 2026. A Monreale sono stati assegnati 98mila euro. I fondi sono destinati alla tutela e valorizzazione del patrimonio Unesco presente sul territorio. Le risorse vengono distribuite ai Comuni coinvolti in base a specifici criteri stabiliti dalla Regione. L’obiettivo è sostenere interventi di conservazione e promozione dei siti riconosciuti dall’Unesco nella regione.

Dalla Regione contributi per complessivi quattro milioni di euro, per il 2026, ai Comuni siciliani nei cui territori sono presenti siti e geoparchi Unesco. A Monreale arrivano somme per il 98.961 euro. L’assessore regionale alle Autonomie locali e alla funzione pubblica, Elisa Maria Lucia Ingala, ha firmato il decreto che approva il riparto della somma in attuazione della legge di stabilità di quest’anno. «Si tratta di risorse – dice l’assessore – che, come prevede la normativa, sono destinate alla valorizzazione culturale del patrimonio artistico e museale degli enti che ne beneficeranno. Un sostegno concreto da parte del governo Schifani ai Comuni che, oltre a prendersi cura dei siti e dei geoparchi Unesco, potranno anche proporre iniziative che ne migliorino la promozione e la fruizione». 🔗 Leggi su Monrealelive.it

© Monrealelive.it - Arrivano i fondi regionali per il patrimonio Unesco: a Monreale 98mila euro

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