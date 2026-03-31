Monreale riceve 250mila euro dalla Regione per valorizzare il patrimonio UNESCO

La Regione ha assegnato a Monreale un finanziamento di 250mila euro destinato alla valorizzazione del patrimonio riconosciuto dall'UNESCO. La somma proviene dalla Legge Regionale 12026 e sarà utilizzata per finanziare eventi culturali e artistici nel territorio. La decisione è stata comunicata ufficialmente e riguarda l'intero ammontare del contributo destinato alla promozione e tutela del patrimonio storico e culturale della città.

Il Comune di Monreale riceve il contributo regionale di 250mila euro destinato alla valorizzazione culturale e artistica del territorio. Le risorse provengono dalla Legge di Stabilità regionale per il triennio 2026-2028, promulgata dal Presidente della Regione Siciliana. In particolare, la norma destina un contributo massimo di 250mila euro ai comuni nei cui territori insistono siti riconosciuti dall’UNESCO come patrimonio mondiale dell’Umanità. Monreale rientra pienamente in questa categoria, dato che il suo straordinario patrimonio architettonico e artistico è parte integrante dell’Itinerario Arabo-Normanno, dichiarato patrimonio dell’umanità dall’organizzazione internazionale. 🔗 Leggi su Monrealelive.it © Monrealelive.it - Monreale riceve 250mila euro dalla Regione per valorizzare il patrimonio UNESCO Articoli correlati Dalla Regione 250mila euro per i Carnevali storici: Forlì-Cesena fa il pieno con Gambettola e ForlimpopoliLa Giunta stanzia 250mila euro per sostenere le rassegne più iconiche dell'Emilia-Romagna. Leggi anche: Musei d’impresa, dalla Regione 1,15 milioni di euro. "Opportunità per valorizzare la tradizione industriale lecchese”