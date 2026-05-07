Monreale arrivano i fondi per l’adeguamento sismico di cinque plessi scolastici

Il 7 maggio 2026 il Ministero dell’Interno e quello dell’Economia e delle Finanze hanno approvato e finanziato i progetti presentati dal Comune di Monreale a settembre 2025. I fondi sono destinati all’adeguamento sismico di cinque scuole della città, interventi che riguardano l’adeguamento strutturale degli edifici scolastici. La decisione riguarda quindi cinque plessi scolastici nel territorio comunale, per un intervento di miglioramento sismico.

MONREALE, 7 maggio 2026 – Una svolta storica per l’edilizia scolastica di Monreale. Con decreto del 7 maggio 2026, il Ministero dell’Interno, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, ha ufficialmente approvato e finanziato i progetti presentati dal Comune nel settembre 2025. Lo stanziamento complessivo ammonta a circa cinque milioni di euro, risorse che permetteranno l’adeguamento sismico e la messa in sicurezza di cinque plessi scolastici fondamentali per il territorio. L’intervento rientra nel piano di investimenti per le opere pubbliche disciplinato dalla Legge n. 1452018. Nello specifico, le risorse sono state così ripartite: l’investimento più consistente riguarda la scuola “Antonio Veneziano” con 2.🔗 Leggi su Monrealelive.it Notizie correlate Leggi anche: Monreale, 2,5 milioni per mettere in sicurezza via Linea Ferrata e via Spartiviolo: arrivano i fondi Perugia, oltre 2 milioni di euro per l'adeguamento sismico dell'Istituto "Silone"Edilizia scolastica, oltre 2 milioni di euro per l'adeguamento dell'Istituto "Ignazio Silone" di Perugia.