Il 28 maggio 2026 ad Arezzo si svolge l’evento Opera Camion 2026 – Il Maggio in Piazza, con una rappresentazione di Gianni Schicchi di Giacomo Puccini. La manifestazione si tiene in piazza centrale, dove un grande schermo e un palco sono stati allestiti per la performance. La produzione prevede la messa in scena dell’opera con musicisti e cantanti dal vivo, visibile al pubblico presente.

Arezzo, 28 maggio 2026 – Arriva Opera Camion 2026 – Il Maggio in Piazza con Gianni Schicchi di Giacomo Puccini. Un progetto del Maggio Musicale Fiorentino promosso da Fondazione CR Firenze. L’opera lirica in piazza, gratuita, per tutti: sette appuntamenti che toccano Firenze, Scandicci, Pontassieve, Empoli, Montevarchi e Grosseto. Lo spettacolo arriverà in Piazza Varchi, venerdì 3 luglio, ore 21.00, sarà l’unico in provincia di Arezzo. “E se l'opera tornasse in strada, non metaforicamente, ma davvero?” La domandaprovocazione nasceva dagli ideatori, Fabio Cherstich e Gianluigi Toccafondo che anni addietro la posero a Carlo Fuortes nel 2016,... 🔗 Leggi su Lanazione.it

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Unopera per tutti - Il Maggio in piazza con Opera Camion 2026

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