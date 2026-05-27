Gli artisti dell’Accademia del Maggio hanno portato in scena «Gianni Schicchi» in sei città toscane, tra cui Firenze, Scandicci, Pontassieve, Empoli, Montevarchi e Grosseto. La rappresentazione si è svolta negli spazi pubblici, con gli attori seduti su sedie portate da casa. L’evento fa parte di Opera Camion–Maggio in Piazza, un progetto itinerante che porta l’opera lirica fuori dai teatri.

FIRENZE – Opera Camion 2026 – Il Maggio in Piazza mette in scena gratis per sette recite, dal 27 giugno al 7 luglio 2026, il «Gianni Schicchi» di Giacomo Puccini due volte a Firenze e poi a Scandicci, Pontassieve, Empoli, Montevarchi e Grosseto. Un progetto del Maggio Musicale Fiorentino promosso da Fondazione CR Firenze, nel cui auditorium il progetto è stato presentato oggi, 27 maggio. “E se l’opera tornasse in strada, non metaforicamente, ma davvero?” La domandaprovocazione nasceva dagli ideatori, Fabio Cherstich e Gianluigi Toccafondo che anni addietro la posero a Carlo Fuortes nel 2016, allora sovrintendente dell’Opera di Roma, che la raccolse e diede avvio al progetto destinato a raccogliere grandi consensi: un camion che entra in una piazza, apre il suo container e si trasforma in palcoscenico a cielo aperto. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - Opera Camion–Maggio in Piazza: «Gianni Schicchi» a Firenze, Scandicci, Pontassieve, Empoli, Montevarchi e Grosseto

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Unopera per tutti - Il Maggio in piazza con Opera Camion 2026

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