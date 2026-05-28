Arriva il numero per segnalare emergenze lavorative causate dal caldo
Il sindacato Filca-Cisl di Bologna ha istituito un numero verde dedicato alle segnalazioni di emergenze o situazioni di pericolo legate alle alte temperature sul lavoro. Il servizio è attivo per ricevere denunce immediate e intervenire in caso di rischi legati al caldo eccessivo. La misura mira a garantire una comunicazione diretta tra lavoratori e le autorità competenti in situazioni di emergenza.
Il sindacato Filca-Cisl di Bologna ha attivato un numero verde per segnalare emergenze o situazioni di pericolo causate dal caldo. Il numero è dedicato ai lavoratori edili che si trovano a lavorare all’aperto e con una lunga esposizione al caldo e al sole.I lavoratori, scrive la Dire che riporta. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it
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