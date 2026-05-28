Durante un blitz dei Carabinieri in una piazza di spaccio a Secondigliano, è stato arrestato un uomo di 30 anni. L’operazione ha portato al sequestro di hashish, mentre proseguono le indagini per identificare eventuali altri coinvolti. La polizia ha eseguito controlli mirati nella zona, che è nota per attività di spaccio di sostanze stupefacenti. L’arresto si inserisce in un’azione più ampia di contrasto al traffico di droga nella zona.

Sequestro di Hashish e Arresto a Napoli: I Dettagli dell’Operazione. Un’importante operazione antidroga è stata portata a termine dai Carabinieri della stazione di Napoli Secondigliano. In un intervento tempestivo, i militari hanno sequestrato circa 350 grammi di hashish, suddivisi in dosi, e una somma di denaro contante pari a 420 euro. Tutti gli oggetti sono stati posti sotto sequestro per accertamenti successivi. Dettagli sull’Operazione e Arresto di un Sospettato. Il provvedimento di arresto è stato eseguito nei confronti di un uomo di 30 anni, gravemente indiziato per i reati di resistenza a pubblico ufficiale e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Arrestato un 30enne durante un blitz dei carabinieri nella piazza di spaccio a Secondigliano.

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Un blitz dei Carabinieri smantella banda di ladri

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