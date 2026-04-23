Spaccio nei boschi blitz dei carabinieri | arrestato con cocaina eroina e contanti

Da quicomo.it 23 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante un intervento nei boschi della provincia, le forze dell’ordine hanno tratto in arresto un uomo trovato in possesso di varie sostanze stupefacenti e una somma di denaro contante. L’operazione si è svolta senza incidenti e ha portato al sequestro di cocaina, eroina e materiali legati allo spaccio. Le autorità stanno proseguendo le indagini per approfondire eventuali collegamenti con altre attività illecite.

Blitz antidroga nei boschi del Comasco, dove i carabinieri hanno arrestato un uomo sorpreso con diverse sostanze stupefacenti e denaro contante.L’operazioneL’intervento è stato eseguito nella giornata del 22 aprile dai carabinieri della stazione di Lomazzo, impegnati in un servizio straordinario.🔗 Leggi su Quicomo.it

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