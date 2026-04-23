Spaccio nei boschi blitz dei carabinieri | arrestato con cocaina eroina e contanti

Durante un intervento nei boschi della provincia, le forze dell’ordine hanno tratto in arresto un uomo trovato in possesso di varie sostanze stupefacenti e una somma di denaro contante. L’operazione si è svolta senza incidenti e ha portato al sequestro di cocaina, eroina e materiali legati allo spaccio. Le autorità stanno proseguendo le indagini per approfondire eventuali collegamenti con altre attività illecite.

Blitz antidroga nei boschi del Comasco, dove i carabinieri hanno arrestato un uomo sorpreso con diverse sostanze stupefacenti e denaro contante.L’operazioneL’intervento è stato eseguito nella giornata del 22 aprile dai carabinieri della stazione di Lomazzo, impegnati in un servizio straordinario.🔗 Leggi su Quicomo.it Notizie correlate Blitz nei boschi dello spaccio: fuga tra gli alberi, preso con cocaina, eroina e 3mila euroBlitz della polizia nei boschi dello spaccio tra Orsenigo, Anzano del Parco e Albavilla, dove nella serata di ieri è stato arrestato un 47enne... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Blitz nei boschi dello spaccio: fuga tra gli alberi, preso con cocaina, eroina e 3mila euro; Blitz dei Carabinieri nei boschi: arrestati due spacciatori con droghe e contanti; Rieti, blitz dei Carabinieri nei boschi: smantellato bivacco dello spaccio, due arresti; Bivacchi e tende, il business della droga nei boschi: in pochi mesi diversi arresti, almeno 50 clienti nella rete degli spacciatori. Blitz antidroga nei boschi di Cadorago: trovata la piazza di spaccio che vendeva di tuttoIeri, mercoledì 22 aprile 2026, i Carabinieri della Stazione di Lomazzo, hanno svolto un servizio antidroga nei boschi di Cadorago con lo Squadrone Eliportato Cacciatori Sardegna. Nel corso dell’att ... comozero.it Smantellati due accampamenti di spaccio nei boschi di Sovicille: blitz dei CarabinieriA Sovicille, i Carabinieri hanno smantellato due accampamenti di spaccio nei boschi, recuperando il territorio e combattendo il traffico di droga. lamilano.it PORDENONE. Spaccio di sostanze stupefacenti, due misure cautelari in Friuli. Coinvolte anche le località di San Donà e Caorle, nel Veneziano I finanzieri del comando provinciale Pordenone hanno eseguito un'ordinanza di misura cautelare emessa dal Gip - facebook.com facebook Operazione della guardia di finanza di Pordenone contro lo spaccio di droga, in particolare cocaina. x.com