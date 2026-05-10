Musetti-Cerundolo | orario precedenti e dove vederla in tv
Oggi, domenica 10 maggio, il tennista italiano Lorenzo Musetti affronta l’argentino Francisco Cerundolo nel terzo turno degli Internazionali d’Italia 2026, un torneo del circuito Masters 1000 che si svolge a Roma. La partita viene trasmessa sia in diretta televisiva che in streaming, offrendo la possibilità di seguirla da casa o in mobilità. Musetti cerca di proseguire il cammino nel torneo, dopo aver superato i turni precedenti.
(Adnkronos) – Lorenzo Musetti torna in campo agli Internazionali d’Italia 2026. Oggi, domenica 10 maggio, il tennista azzurro sfida l’argentino Francisco Cerundolo – in diretta tv e streaming – nel terzo turno del Masters 1000 di Roma. Musetti, che arriva al torneo dopo la semifinale conquistata lo scorso anno, è reduce dalla vittoria contro il francese Giovanni Mpetshi-Perricard al secondo turno del torneo ‘di casa’, mentre Cerundolo ha superato il cileno Alejandro Tabilo. La sfida tra Musetti e Cerundolo è in programma oggi, domenica 10 maggio, con orario ancora da definire. I due tennisti si sono affrontati in quattro precedenti, con il parziale fermo sul 2-2.🔗 Leggi su Seriea24.it
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