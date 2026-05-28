Arnaldi-Tsitsipas oggi Roland Garros 2026 | orario tv programma streaming

Da oasport.it 28 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Oggi si gioca il match tra Matteo Arnaldi e Stefanos Tsitsipas al Roland Garros 2026, sul Court 14. Due anni dopo il loro confronto negli ottavi di finale disputato sul Court Suzanne Lenglen, i due si ritrovano nello stesso torneo, questa volta in un’altra posizione. L’incontro si svolge in un clima di attesa, con orario e programmazione disponibili per la visione in tv e streaming.

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Aria di rivincita tra Matteo Arnaldi e Stefanos Tsitsipas. Due anni dopo l’ottavo di finale al Roland Garros che si giocò sul Court Suzanne Lenglen, il sanremese e il greco si ritrovano qualche centinaio di metri più in là, sul Court 14. Stavolta i due si confrontano a livello di secondo turno, e con le due traiettorie che nel frattempo sono diventate abbastanza particolari. Arnaldi, infatti, si è ritrovato in questo inizio di 2026 in seria difficoltà, anche se al Foro Italico è sembrato uscirne grazie a una corsa fino al terzo turno di livello importante. Quanto a Tsitsipas, invece, la sua spirale di discesa sembra senza fine, e si è ritrovato addirittura al numero 79 del mondo. 🔗 Leggi su Oasport.it

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