Aristocratici televisioni private sesso e sigarette nella campagna inglese | Rivals è Dallas ma con Margaret Thatcher e le giacche Barbour

“ Tutto quello che vuoi, ma bello non è “, “ Credo che sia l’uomo più affascinante mai visto “. Conversazione realmente accaduta tra spettatori di Rivals, la serie Hulu che potete vedere su Disney+ in tutto il suo ottantiano splendore, ora completa di seconda stagione. Si discettava di Rupert Campbell-Black, uno dei protagonisti. Uno dei rivali. Bene dirlo subito, non è un duello: tutti diventano rivali di tutti, prima o poi. Perché Rivals è eccessiva, melodrammatica, sessuale, scandalistica. “Camp ad altissimo budget”, come direbbero quelli che scrivono di tv per professione. Se non avete visto nemmeno una puntata e non intente vederla, non leggete oltre (peraltro il pezzo è lungo e le giornate brevissime, sarebbe un gesto inspiegabile). 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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