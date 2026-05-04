Ogni anno, il 4 maggio, milioni di fan in tutto il mondo indossano costumi da Stormtrooper, impugnano spade laser finte e riempiono i social media con l’hashtag #MayThe4thBeWithYou. Lo Star Wars Day è diventato una celebrazione globale, un momento in cui la galassia lontana lontana di George Lucas invade la nostra realtà quotidiana. Ma quanti sanno che questa tradizione, nata dall’entusiasmo spontaneo dei fan, affonda le sue radici in un evento politico britannico del 1979? E che Margaret Thatcher, la controversa Iron Lady del Regno Unito, ha un ruolo inaspettato in questa storia? La frase che tutti conosciamo, “ May the Force be with you ” ( Che la Forza sia con te ), è diventata negli anni uno dei mantra più iconici della cultura pop.🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - Cosa c’entra Margaret Thatcher con lo Star Wars Day? L’assurda storia vera che collega il brand con la figura storica

Notizie correlate

Star Wars Day 2026: un video con nuove scene di The Mandalorian & Grogu per celebrareIl nuovo film della saga stellare arriverà nelle sale di tutto il mondo tra alcune settimane, regalando una nuova avventura di Din Djarin.

Il MUFANT si trasforma in una galassia lontana: arriva lo Star Wars DayTorino si prepara a celebrare una delle saghe cinematografiche più amate di sempre.

Approfondimenti e contenuti

Argomenti più discussi: Rai Radio1, la tragedia di Superga e Margaret Thatcher a Successo. Storie e voci dal Novecento; Falkland, la nuova partita tra Argentina e Regno Unito: petrolio, pesca e l’incognita Trump; Giappone-Australia, visita strategica di Takaichi.

LA SIGNORA DI FERRO Il 4 maggio 1979, esattamente 47 anni fa, Margaret Thatcher fu nominata Primo Ministro del Regno Unito. È stata la prima donna nella Storia a ricoprire tale incarico, che mantenne ininterrottamente fino al 28 novembre 1990, diventan - facebook.com facebook

04/05/1979 - Margaret Thatcher nominata primo ministro raggiunge la sede di Downing street a Londra - #accaddeoggi x.com