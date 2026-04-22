come siamo sopravvissuti ma a stento a margaret thatcher

Geografie Tra immaginario e realtà sociale, l’indagine nel volume di Silvia Albertazzi. Le alternative culturali alla guerra ai poveri della Lady di ferro, per DeriveApprodi Geografie Tra immaginario e realtà sociale, l’indagine nel volume di Silvia Albertazzi. Le alternative culturali alla guerra ai poveri della Lady di ferro, per DeriveApprodi Clicca il papavero a sinistra o in fondo e regala questo articolo a chi vuoi. Regala più che puoi entro il 25 aprile. «There Is No Alternative» («Non c’è alternativa»): tra le tante frasi che hanno reso (im)popolare Margaret Thatcher, Silvia Albertazzi sceglie questa, sintetizzata dall’acronimo TINA, come titolo per il suo volume (MachinaLibro DeriveApprodi, pp.🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

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