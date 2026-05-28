Arianna Di Pietro ha vinto il premio di Avvocato dell’Anno ai Le Fonti Awards. La vittoria è stata annunciata recentemente durante la cerimonia di premiazione. La professionista si occupa di tutela patrimoniale e strategie legali per le imprese. Tra le sue attività, include l’assistenza alle aziende nel prevenire controversie legali e nel collegare le imprese locali ai mercati di Dubai. La premiazione riconosce il suo lavoro nel settore legale.

? Punti chiave Come può un legale proteggere il patrimonio aziendale prima delle controversie?. Quali strategie usa per collegare le imprese locali ai mercati di Dubai?. Perché la prevenzione legale è diventata un vantaggio competitivo per le aziende?. Chi è la professionista che unisce l'Abruzzo agli Emirati Arabi Uniti?.? In Breve Cerimonia tenutasi il 19 maggio presso Palazzo Mezzanotte a Milano.. Seconda distinzione Le Fonti Awards dopo il premio 2023 nel settore agroalimentare.. Sedi operative della professionista situate a Pescara, L’Aquila e Dubai.. Ruolo di presidente FenImprese L’Aquila e collaboratrice Iicuae negli Emirati Arabi..? I dati Secondo Eurostat, l’inflazione annua armonizzata in Italia: 1,2% (dicembre 2025). 🔗 Leggi su Ameve.eu

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