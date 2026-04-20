Alcaraz e Sabalenka gli sportivi dell’anno ai Laureus Awards Sinner battuto tutti i premi assegnati

Durante la cerimonia dei Laureus World Sports Awards, svolta questa sera al Palacio de Cibeles di Madrid, il tennis ha avuto un ruolo centrale. Tra gli atleti premiati ci sono Alcaraz e Sabalenka, riconosciuti come sportivi dell’anno. Sono stati assegnati vari premi, mentre il tennista italiano Sinner ha subito una sconfitta. La serata ha visto anche la consegna di altri riconoscimenti a diversi professionisti dello sport.

Il tennis recita un ruolo da assoluto protagonista nella cerimonia dei Laureus World Sports Awards, andata in scena stasera al Palacio de Cibeles di Madrid. I due premi principali dell’evento (relativo all’anno solare 2025) sono stati assegnati infatti a Carlos Alcaraz e Aryna Sabalenka, che avevano chiuso la scorsa stagione in vetta al ranking ATP e WTA. Novak Djokovic, nell’inedito ruolo di presentatore della serata (affiancato dalla stella cinese dello sci freestyle Eileen Gu), ha premiato Alcaraz con il Laureus World Sportsman of the Year. In nomination per il premio di sportivo dell’anno c’era anche l’attuale numero 1 del tennis mondiale Jannik Sinner, oltre al fenomenale astista svedese Mondo Duplantis, il calciatore francese Ousmane Dembele ed il leggendario ciclista sloveno Tadej Pogacar.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Alcaraz e Sabalenka gli sportivi dell’anno ai Laureus Awards. Sinner battuto, tutti i premi assegnati Notizie correlate Jannik Sinner tra i candidati per lo “Sportivo dell’anno” ai Laureus Awards. In corsa anche Alcaraz…Jannik Sinner ha vissuto un 2025 da sogno sul piano dei risultati, diventando il primo tennista italiano di sempre a vincere (in singolare) Wimbledon... Leggi anche: Laureus Awards, beffato Sinner: Alcaraz sportivo dell’anno Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Alcaraz salta anche Madrid, lo spagnolo: Una decisione che mi addolora moltissimo; Novak Djokovic ed Eileen Gu nominati conduttori dei Laureus World Sports Awards; Djokovic ed Eileen Gu conducono i Laureus Awards 2026: a Madrid gli Oscar dello sport; Classifica WTA, 13 aprile 2026: Sabalenka sempre prima, Andreeva insidia Paolini. Carlos Alcaraz e Aryna Sabalenka trionfano ai Laureus World Sports Awards 2026Alcaraz e Sabalenka sono i migliori atleti ai Laureus Awards 2026. Trionfano anche il PSG, Lando Norris e Lamine Yamal. Premio alla carriera per Com?neci ... corrieredellosport.it Alcaraz e Sabalenka gli sportivi dell’anno ai Laureus Awards. Sinner battuto, tutti i premi assegnatiIl tennis recita un ruolo da assoluto protagonista nella cerimonia dei Laureus World Sports Awards, andata in scena stasera al Palacio de Cibeles di Madrid. I due premi principali dell’evento ... oasport.it Nella prestigiosa cornice del Palacio de Cibeles, si è tenuta l'edizione 2026 dei Laureus World Sports Awards, gli "Oscar dello Sport". x.com Elegantissimo ! Jannik Sinner ai Laureus Sports Awards a Madrid . Cliccare sulla foto - facebook.com facebook