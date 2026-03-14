Clair Obscur | Expedition 33 è il Gioco dell’Anno ai Game Developers Choice Awards ecco tutti i vincitori

Durante i Game Developers Choice Awards, uno degli eventi più attesi nel settore dei videogiochi, sono stati annunciati i vincitori delle varie categorie. Tra questi, “Clair Obscur: Expedition 33” si è aggiudicato il premio come Gioco dell’Anno. La cerimonia ha visto la partecipazione di sviluppatori e professionisti dell’industria, che hanno premiato le opere più significative dell’anno.

Il mondo dei videogiochi ha celebrato uno dei momenti più importanti dell’anno durante i Game Developers Choice Awards, i premi assegnati direttamente da sviluppatori e professionisti dell’industria. L’ edizione 2026, organizzata come parte della Game Developers Conference 2026, ha visto un protagonista assoluto: Clair Obscur: Expedition 33. Il gioco ha dominato la serata conquistando cinque riconoscimenti, tra cui il prestigioso premio di Gioco dell’Anno, confermando il grande consenso ottenuto negli ultimi mesi tra critica e addetti ai lavori. La cerimonia si è svolta al Moscone Center di San Francisco, uno dei luoghi simbolo della conferenza dedicata agli sviluppatori di videogiochi. 🔗 Leggi su Game-experience.it

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