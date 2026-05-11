Addio all’ex Hotel Elite | al via l’abbattimento della storica struttura a Galzignano Terme

Mercoledì 13 maggio 2026 alle 10 si svolgerà a Galzignano Terme la demolizione dell’ex Hotel Elite, una struttura che ha fatto parte del territorio per molti anni. L’operazione avverrà in modo ufficiale e coordinato, segnando la fine di un edificio che ha avuto un ruolo significativo nella zona. La demolizione rappresenta l’inizio di un intervento che cambierà l’aspetto dell’area interessata.

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