Addio all’ex Hotel Elite | al via l’abbattimento della storica struttura a Galzignano Terme
Mercoledì 13 maggio 2026 alle 10 si svolgerà a Galzignano Terme la demolizione dell’ex Hotel Elite, una struttura che ha fatto parte del territorio per molti anni. L’operazione avverrà in modo ufficiale e coordinato, segnando la fine di un edificio che ha avuto un ruolo significativo nella zona. La demolizione rappresenta l’inizio di un intervento che cambierà l’aspetto dell’area interessata.
Mercoledì 13 maggio 2026 alle ore 10, a Galzignano Terme, prenderà ufficialmente il via la demolizione dell’ex Hotel Elite. Si tratta di una struttura storica dei Colli Euganei, rimasta chiusa e in stato di abbandono per quasi trent’anni. L’edificio è profondamente legato a una stagione iconica.🔗 Leggi su Padovaoggi.it
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