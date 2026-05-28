Un borgo in montagna di Arezzo è stato invaso da numerose api, costringendo gli abitanti a barricarsi in casa. Le autorità e i tecnici sono intervenuti per mettere in sicurezza la zona e gestire la situazione. Le persone sono rimaste chiuse nelle loro abitazioni mentre gli esperti cercano di controllare l’invasione di insetti. Nessun altro dettaglio sulle cause o sui danni al momento.

Un borgo in montagna di cinquanta anime preso d'assalto dalle api, con i residenti barricati in casa. Succede ad Arezzo, in una frazione di Chiusi della Verna. Si tratta di un paesino situato a 950 metri di altitudine, nel cuore dell'Appennino. Da lunedì gli abitanti sono alle prese con un problema insolito e ancora i tecnici sono al lavoro., Come scrive La Nazione gli abitanti stanno vivendo momenti di forte preoccupazione nel Comune di Chiusi della Verna dove da giorni alcuni residenti sono barricati in casa causa delle api che stanno seminando il panico. I primi hanno iniziato a comparire il lunedì, preoccupando soprattutto gli anziani e i bambini. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Arezzo, il borgo in montagna è assalito dalle api: tutti barricati in casa

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