Prof accoltellata studenti barricati nelle aule e il racconto di una madre | Dalle finestre dicevano | scappate

Un insegnante è stata accoltellata in una scuola, portando studenti e genitori a barricarsi nelle aule. Una madre ha raccontato che, da alcune finestre, si sentivano richiami a scappare. I genitori sono corsi sul posto, mentre alcuni compagni hanno descritto l’arrivo dell’aggressore, che sembrava apparentemente normale prima dell’incidente. La polizia sta indagando sull’accaduto.

Una tranquilla scuola di paese che all’improvviso assomiglia a una di quelle scuole americane viste mille volte in tivù dopo una strage. Le luci delle auto dei carabinieri davanti all’ingresso, l’elicottero che atterra nel parcheggio, i ragazzini barricati nelle aule. Ma qui no, non è l’America. Non c’è uno studente che arriva armato fino ai denti e spara sui suoi compagni. E per quanto grave sia quello che è successo, per fortuna non è strage. Eppure, soprattutto per gli adulti, è stato impossibile non pensare a quelle stragi così lontane di cui abbiamo sentito tante, troppe volte. La paura che quel compagno di scuola potesse finire con la professoressa e cominciare con qualcuno dei suoi compagni ha fatto scattare la sola reazione possibile: chiudersi nelle aule e aspettare l’arrivo dei soccorsi. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it © Xml2.corriere.it - Prof accoltellata, studenti barricati nelle aule e il racconto di una madre: «Dalle finestre dicevano: scappate» Articoli correlati Gelo nelle aule al rientro dalle vacanze: scoppia la protesta nelle scuole superiori di FrosinoneIl rientro tra i banchi dopo la pausa natalizia si sta trasformando in un caso politico e sindacale nelle scuole superiori del capoluogo ciociaro. Gli studenti di Chiara Mocchi, la prof accoltellata a Trescore: “Un’insegnante bravissima. Severa? Sì, per il nostro bene”“Era brava, era un po’ rigida sì ma lo faceva per il nostro bene”, dice un ragazzo all’esterno dell’istituto comprensivo Leonardo Da Vinci di via...