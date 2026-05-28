Arezzo invita i giovani a tornare, ma con un commento ironico sulla loro presenza: “in modalità aereo”. Una figura locale ha commentato che la città, sebbene sia splendida da fotografare, risulta difficile da vivere per chi ha vent’anni. La critica si riferisce alla difficoltà di integrarsi o di trovare opportunità per i giovani in città. La dichiarazione ha suscitato discussioni sulla situazione degli under 30 nel territorio.

“Qui trovi una città bellissima da fotografare e difficilissima da vivere se hai vent’anni” Arezzo scopre improvvisamente i giovani. Succede ogni cinque anni: manifesti, selfie, slogan sul futuro e candidati under 30 tirati fuori come il pandoro a Natale. Poi finite le elezioni, i ragazzi tornano a fare quello che fanno da anni: prendere la macchina e andare a Firenze, Perugia o direttamente all’estero. Fra le candidate più giovani di questa tornata c’è Maya Clara Valenti, lista “Arezzo Partecipa”, che all’Ortica racconta una città che secondo lei continua a parlare dei giovani senza ascoltarli davvero. E quando le chiediamo se Arezzo voglia coinvolgere le nuove generazioni oppure semplicemente tenerle buone, la risposta arriva senza troppi giri: “Esatto, li vuole in modalità aereo. 🔗 Leggi su Lortica.it

© Lortica.it - Arezzo ci vuole giovani… ma in modalità aereo”: la stoccata di Maya Clara Valenti

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