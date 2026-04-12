Il trailer di “Hunger Games: L’alba della mietitura” presenta sia i personaggi noti che le nuove figure inserite nella storia, tra cui una attrice emergente. La 50ª edizione degli Hunger Games si avvicina, attirando l’attenzione dei fan che attendono con entusiasmo il ritorno di personaggi storici e l’introduzione di nuovi protagonisti. La narrazione si concentra su questa prossima competizione, senza approfondimenti sui dettagli della trama.

Si avvicina la 50ª edizione degli Hunger Games e le probabilità sono sempre a favore dei fan di lunga data che non vedono l’ora di rivedere alcuni volti familiari. Nel nuovo spot promozionale della Lionsgate per il franchise, che include un riassunto dei cinque film precedenti e un’anteprima di Hunger Games: L’alba della mietitura in vista della sua première il 20 novembre, Effie, Caesar e Wiress sono tutti al culmine della loro forma. “Ti ricordi?” chiede Effie Trinket, interpretata da Elizabeth Banks, mentre la clip alterna la sua interpretazione a quella di Elle Fanning nel prossimo prequel. Il teaser includerà anche Amanda Plummer e Maya Hawke nei panni di Wiress, Philip Seymour Hoffman e Jesse Plemons in quelli di Plutarch Heavensbee, Stanley Tucci e Kieran Culkin in quelli di Caesar Flickerman, Jeffrey Wright e Kelvin Harrison Jr.🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Il nuovo promo di “Hunger Games: L’alba della mietitura” ci riporta ai personaggi iconici (ma anche alle new entry come Maya Hawke)

Leggi anche: Hunger Games: L’alba sulla mietitura – Un nuovo trailer ci riporta nell’arena di Haymitch

Maya Hawke alle prese col post-Stranger Things: il (saggio) consiglio del padre Ethan HawkeL'attore veterano, ospite del Sundance dopo aver celebrato la sua quinta nomination all'Oscar, ha svelato il saggio consiglio impartito alla figlia...