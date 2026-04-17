Maya il mistero della siccità | fu la Terra a colpire i Maya

Un recente studio condotto dall’Università di Stoccolma analizza le cause delle siccità che colpirono la civiltà Maya tra l’800 e il 1000 d.C. La ricerca utilizza modelli climatici per comprendere le condizioni ambientali di quel periodo e suggerisce che eventi naturali, come variazioni nelle precipitazioni, abbiano avuto un ruolo centrale nel verificarsi di periodi di siccità prolungata. I risultati forniscono nuove informazioni sulla relazione tra clima e crisi di quella civiltà antica.

Un nuovo studio di modellizzazione climatica condotto dall’Università di Stoccolma rivela come le devastanti siccità che colpirono la civiltà Maya tra l’800 e il 1000 d.C. circa possano essere state generate esclusivamente da fluttuazioni interne al sistema terrestre. La ricerca, pubblicata su Quaternary Science Reviews, analizza la Mesoamerica — area che comprende parti di Messico, Guatemala, Belize e Honduras — dimostrando che i cicli naturali di oceani e atmosfera possono allinearsi producendo periodi di aridità prolungata senza necessità di fattori esterni come eruzioni vulcaniche o variazioni dell’attività solare. I meccanismi invisibili del clima mesoamericano.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Maya, il mistero della siccità: fu la Terra a colpire i Maya Notizie correlate Leggi anche: L’olandese Maya Kingma completa il team Vaiano Chi è Marco Moraci, il marito di Veronica MayaDietro il sorriso radioso di Veronica Maya c'è un uomo che ha saputo conquistarla al primo incontro. Panoramica sull’argomento Si parla di: L’astronauta di Palenque e il sarcofago che sembra venire dalle stelle; Kerry Condon si unisce a Maya Hawke nel cast della serie Netflix The God of the Woods. Il mistero della morte di Diana, trovata in una pozza di sangue: si attende l’autopsiaVicenza, 2 dicembre 2025 – La morte di Diana Canevarolo, la 49enne trovata in fin di vita in una pozza di sangue nel cortile di casa sua all’alba di giovedì 4 dicembre, è ancora avvolta nel mistero. ilrestodelcarlino.it