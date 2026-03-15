Standing ovation per Rao al San Nicola di Bari doppietta e assist per il talento in prestito dal Napoli

Al San Nicola di Bari, Emanuele Rao ha ricevuto una standing ovation dopo aver segnato due gol e fornito un assist nella vittoria per 4-1 contro la Reggiana. Rao, nato nel 2006, è in prestito dal Napoli e ha contribuito in modo determinante alla partita. La squadra di casa ha conquistato i tre punti grazie anche alle altre realizzazioni.

Il Bari ieri ha vinto 4-1 contro la Reggiana; doppietta e un assist per Emanuele Rao, il classe 2006 in prestito dal Napoli. Scrive il Corriere dello Sport: Rao splendida doppietta, Bari a valanga. Arrembante, incontenibile, superiore e mai davvero in pericolo. Sblocca il match dopo 10 minuti Artioli, raddoppia Rao al quarto d’ora con un tocco di prima intenzione; ancora lui cala il tris dopo l’intervallo, con un rabbiosa conclusione su una corta respinta, poker servito in dodici minuti con Moncini. Moreno Longo si risolleva, si riporta in zona playout col gruppone che punta alla salvezza diretta. Applausi per il 19enne, 5 gol tutti con Moreno Longo, un bottino da standing ovation che ha fatto impazzire i tifosi. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Standing ovation per Rao al San Nicola di Bari, doppietta e assist per il talento in prestito dal Napoli Articoli correlati Palermo in grande spolvero: Pohjanpalo firma la doppietta, Bari sconfitto al San NicolaIl Palermo si è imposto con autorità sul Bari, travolgendolo 3-0 al San Nicola, in un match che ha segnato un punto di svolta nella corsa alla... Milan-Verona 3-0, LIVE Serie A: standing ovation di San Siro per Modric | PMAlle ore 12:30 allo stadio 'San Siro' di Milano c'è Milan-Verona, 17^ giornata della Serie A 2025-2026: il LIVE con la diretta testuale. Altri aggiornamenti su San Nicola di Argomenti discussi: Artioli, Rao e Moncini Il Bari spacca la partita; Bari, si accende la stella di Emanuele Rao: doppietta e standing ovation del San Nicola.