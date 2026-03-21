Emanuele Rao gol in serie B e convocazione in Under 20 | ecco chi è il talento di proprietà del Napoli

Emanuele Rao è un giocatore che ha segnato un gol in Serie B e ha ricevuto la convocazione in Under 20. La sua stagione si è distinta per prestazioni di rilievo e ora il suo nome viene frequentemente menzionato nel calcio giovanile. Rao è di proprietà del Napoli e si sta facendo notare per le sue qualità in campo.

Il nome di Emanuele Rao, complice una stagione da assoluto protagonista, sta iniziando a circolare sempre più insistentemente. Il giovane talento di proprietà della SSC Napoli sta vivendo un momento particolarmente positivo, confermato anche dalla recente convocazione con l’Italia Under 20. Reduce da prestazioni convincenti in Serie B con la maglia del Bari, Rao si è messo in luce soprattutto per la sua capacità di incidere in attacco. Il gol messo a segno contro il Frosinone rappresenta solo uno degli ultimi segnali di un percorso in costante evoluzione. Parallelamente alle prestazioni in campo, cresce anche la sua valutazione di mercato (circa 3 milioni di euro), alimentata dall’interesse e dalla fiducia che la SSC Napoli continua a riporre nell’attaccante. 🔗 Leggi su Dailynews24.it Articoli correlati Standing ovation per Rao al San Nicola di Bari, doppietta e assist per il talento in prestito dal NapoliIl Bari ieri ha vinto 4-1 contro la Reggiana; doppietta e un assist per Emanuele Rao, il classe 2006 in prestito dal Napoli. Chi era Emanuele Galeppini, il giovane talento del golf italiano morto nel rogo di Crans-MontanaC’è anche un giovane italiano tra le vittime del devastante incendio che ha colpito nella notte di Capodanno il locale Le Constellation di... Tutto quello che riguarda Emanuele Rao gol in serie B e... Temi più discussi: #LNPB // Emanuele Rao player of the week; Il Bari trova in Emanuele Rao il suo golden boy, ma la situazione resta sempre sul filo del rasoio; Le pagelle della Serie B. Rao 7,5: perché prima non giocava? Palermo piccolo coi grandi, da 5; Rao ancora a segno! Stupendo il gol che sblocca Frosinone-Bari – VIDEO. Frosinone-Bari, Rao ancora in gol (dopo 2'): l'attaccante del Napoli è scatenatoEmanuele Rao ne fa sei: ancora un gol per l'attaccante del Napoli, impegnato oggi in Frosinone-Bari di Serie B. Gli sono bastati due soli minuti per mettere la firma sulla partita in corso allo stadio ... msn.com Rao boom, la quotazione di mercato sale. Convocato nell'Italia Under 20Emanuele Rao, il talento classe 2006 di proprietà del Napoli ma in prestito annuale al Bari, sta vivendo una stagione da assoluto protagonista in Serie B. Con 6 gol e 1 assist in sole 25 giornate disp ... msn.com Da 800mila euro a 3.2 milioni di euro: é questa la crescita del valore Emanuele Rao secondo la piattaforma di mercato Transfermarkt. Sesto gol in campionato e ruolo da trascinatore tecnico: la salvezza del Bari pass inevitabilmente dai suoi piedi e dalle su facebook Emanuele Rao, classe 2006 al 6º gol a Bari - in una squadra disastrosa - giocando con continuità solo negli ultimi mesi. Il Napoli in estate dovrà scegliere il miglior percorso per un talento sicuramente da Serie A x.com