Giovani ridefiniscono la socialità | sport e amicizia

Un’indagine di Extreme per Ringo, appartenente al Gruppo Barilla, rivela che i giovani tra i 13 e i 18 anni stanno rinnovando il modo di socializzare, combinando attività sportive e incontri con gli amici sia in presenza che online. Lo studio evidenzia come questa fascia di età integri le esperienze digitali con quelle tradizionali, creando nuove modalità di relazione e confronto.

Un'analisi condotta da Extreme per conto di Ringo, parte del Gruppo Barilla, ha messo in luce come i giovani tra i 13 e i 18 anni stiano ridefinendo il concetto di socialità attraverso la fusione tra esperienze offline e digitali. Lo studio, basato sull'esame di oltre 35mila contenuti condivisi su TikTok, Instagram e YouTube nel mese di febbraio 2026, rivela che per questa generazione lo stare insieme non è più solo un atto fisico ma si estende e si amplifica attraverso gli schermi. I dati mostrano che l'amicizia rimane il pilastro fondamentale per le ragazze mentre lo sport diventa il terreno privilegiato per i ragazzi, creando spazi relazionali autonomi dal controllo adulto.