La situazione nell’area Erp di Case Finali è stata sbloccata. L’amministrazione comunale di Cesena ha risolto i problemi legati alle politiche abitative, portando a una risoluzione della questione. La notizia arriva dopo un periodo di stallo e conferma l’avvio di interventi concreti sul fronte delle abitazioni pubbliche. Non sono stati forniti dettagli specifici sulle modalità di risoluzione o sui tempi di attuazione.

Prosegue il programma dell’amministrazione comunale di Cesena sul fronte delle politiche abitative. Dopo l’approvazione della graduatoria del bando per l’assegnazione in diritto di proprietà di tre lotti comunali tra San Mauro e Sant’Egidio, in via Assano, la giunta comunale ha approvato la revisione della convenzione relativa all’area Erp di Case Finali, stipulata nel 2012 con la società ‘Immobiliare Fondazione Cassa di Risparmio di Cesena s.r.l.’ per la realizzazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica destinati interamente alla locazione calmierata bloccata ormai da tanto tempo. "Nel corso degli anni il concessionario ha... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Area Erp di Case Finali: "Sbloccata la situazione"

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

How CFOs Use AI to Drive Business Growth and Financial Strategy

Notizie e thread social correlati

Erp, il Comune sblocca lo stallo nell'area di Case Finali: nasceranno 19 appartamenti a prezzi di mercatoIl Comune ha deciso di sbloccare lo stallo nell’area di Case Finali, autorizzando la realizzazione di 19 appartamenti a prezzi di mercato.

Alloggi erp, la variante al progetto. Più verde pubblico e un’area caniÈ in corso di revisione la progettazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica tra via Faggi e via Pertini, nell’ambito del progetto PINQUA...

Temi più discussi: Area Erp di Case Finali: Sbloccata la situazione; Erp, il Comune sblocca lo stallo nell'area di Case Finali: nasceranno 19 appartamenti a prezzi di mercato; Cesena, sbloccata l’area ERP di Case Finali: in arrivo 19 nuovi appartamenti; Recupero alloggi pubblici, dagli stakeholders dubbi su risorse e gestione.

MBA in Finance, 600 Job Applications and have yet to land an entry level financial analyst interview. Any help is appreciated! Los Angeles, CA reddit

Case Erp, stop degrado. Parte il rifacimento di balconi e facciateL’intervento in via delle Serre costerà circa 100mila euro. I problemi sono legati soprattutto alle infiltrazioni d’acqua. lanazione.it

L’area Erp di via Viareggio si rifà il lookPinqua, oltre alla riqualificazione del quartiere il Comune candida anche il recupero di spazi pubblici e il miglioramento dell’accessibilità ll miglioramento dell’accessibilità e della fruizione ... ilrestodelcarlino.it