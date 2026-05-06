Alloggi erp la variante al progetto Più verde pubblico e un’area cani

È in corso di revisione la progettazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica tra via Faggi e via Pertini, nell’ambito del progetto PINQUA Nuove Ca. La variante prevede l’inserimento di spazi verdi aggiuntivi e di un’area dedicata ai cani, modifiche rispetto alla versione iniziale del progetto. La modifica è stata approvata durante il percorso di realizzazione.

Variante in corso d’opera per la realizzazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica fra via Faggi e via Pertini, nell’ambito del progetto PINQUA Nuove Ca.Se. Una importante modifica riguarda la planimetria del parcheggio pubblico che nascerà a corredo della lottizzazione: a parità di numero di posti auto, sono previsti un minor consumo di suolo, una migliore gestione del verde e un’ottimizzazione dei percorsi, in particolare dell’accesso al vicino parco delle Carpugnane. Previsto poi un incremento delle alberature di nuovo impianto insieme alla conservazione di quelle già presenti. Tra le opere in ponte, poi, la realizzazione di un’area cani di 1000 metri quadrati (divisa in 2 lotti contigui) nelle immediate vicinanze del comparto.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Alloggi erp, la variante al progetto. Più verde pubblico e un’area cani Notizie correlate Via al nuovo bando per gli alloggi ErpA Sarteano via al bando per la presentazione delle domande di assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica (Erp): insieme ai Comuni... Da area di risulta a spazio verde al servizio della comunità: Ponteranica e lo studio Bonicelli premiati per il progetto di recupero dell’area di via VIII MarzoUn’area di risulta de-pavimentata e impreziosita con filari di alberi autoctoni e nuove pavimentazioni drenanti, restituendo alla comunità uno spazio... Tutti gli aggiornamenti Si parla di: Alloggi erp, la variante al progetto. Più verde pubblico e un’area cani. San Miniato, 27 nuove case Erp. Ok alla variante urbanistica. Investimento da circa 5 milioniApprovata all’unanimità la variante per la realizzazione di alloggi Erp a San Miniato. Il vicesindaco e assessore all’Urbanistica Michele Capitani (foto), ha spiegato: Questa variante permette di ... lanazione.it Massa Marittima, iniziati i lavori per costruire 10 nuovi alloggi erp in località La CammillettaA Massa Marittima iniziano lavori per 10 nuovi alloggi ERP, finanziati da Regione Toscana e Comune, per rispondere al bisogno abitativo locale. maremmanews.it