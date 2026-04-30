Roma gratis | un viaggio tra storia e arte per domenica 3 maggio

Domenica 3 maggio, alcuni musei e siti archeologici di Roma saranno aperti gratuitamente al pubblico. L'iniziativa interessa il Palazzo Senatorio, i Musei Capitolini e diversi luoghi situati anche nelle zone periferiche della città. Questa giornata permette di visitare gratuitamente vari spazi dedicati alla storia e all’arte della capitale. L'apertura è prevista senza costi d’ingresso per tutti i visitatori durante questa data specifica.

? Cosa sapere Roma apre musei e siti archeologici con ingresso gratuito domenica 3 maggio.. L'iniziativa coinvolge Palazzo Senatorio, i Musei Capitolini e numerosi siti di periferia.. Domenica 3 maggio, la città di Roma apre le porte dei suoi tesori archeologici e museali con l’ingresso gratuito per celebrare la prima domenica del mese attraverso una rete capillare di siti e mostre. Il programma previsto per la giornata trasforma il patrimonio della Capitale in un percorso accessibile a tutti, coinvolgendo aree monumentali, palazzi storici e collezioni d’arte che spaziano dall’antichità al contemporaneo. Tra i luoghi che accoglieranno i visitatori senza costi di biglietto figurano il Parco Archeologico del Celio, con orario esteso dalle 7.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Roma gratis: un viaggio tra storia e arte per domenica 3 maggio Au cœur du Moyen Âge : les secrets oubliés du Paris médiéval - Laissez-vous guider Stephane Bern MG Notizie correlate Musei gratis a Roma domenica 3 maggio: tutti i siti aperti e le mostre da vedereRoma, 29 aprile 2026 – Ingresso gratuito per tutti domenica 3 maggio, prima domenica del mese, nei siti del Sistema Musei di Roma Capitale e in... Leggi anche: 25 Aprile tra arte e storia: musei aperti (e gratis) in tutta la Toscana Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Domenica 3 maggio ingresso gratuito nei musei civici e nei siti archeologici di Roma Capitale; Cosa fare a Roma (anche gratis) venerdì 24, sabato 25 e domenica 26 aprile: dal Festival del Mondo al Roma Libera Fest al 692 Secret Garden; Ragazzi in Aula, studenti piemontesi in viaggio a Roma; 25 aprile: i luoghi d'arte, musei e ville aperti (e gratis!) da visitare. Milano-Cortina: concerto a Roma per il viaggio della FiammaUn grande concerto gratuito, il The Coca-Cola Music Fest, il 5 dicembre allo Stadio dei Marmi di Roma per celebrare lo spirito olimpico attraverso le voci di grandi artisti come Mahmood, Noemi, The ... ansa.it Cosa fare a Roma (anche gratis) sabato 18 e domenica 19 aprile: dal ritorno di Ficus al Massimo ai festeggiamenti del Natale della Città EternaIl penultimo weekend di aprile apre ufficialmente le porte ai festeggiamenti per il Natale di Roma: una ricorrenza che quest’anno celebra il 2779esimo compleanno della Città ... ilmessaggero.it Cosa fare gratis a Roma oggi 29 aprile 2026: mostre, roseto e forte aperto https://vivere.me/gt8p-f - facebook.com facebook