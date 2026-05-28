Un nuovo sistema di audio spaziale sta rivoluzionando il modo di ascoltare in casa. La tecnologia permette di creare ambienti sonori tridimensionali, eliminando le barriere tradizionali tra spazio e suono. Le aziende stanno sviluppando dispositivi in grado di adattarsi agli ambienti domestici, offrendo un’esperienza sonora più immersiva. Questa innovazione modifica le modalità di interazione con gli spazi abitativi, rendendo possibile una percezione sonora più naturale e coinvolgente.

Life&People.it Fino a ieri abbiamo progettato le nostre case basandoci su una dittatura bidimensionale: la planimetria. Abbiamo posizionato divani, eretto pareti in cartongesso e calcolato l’illuminazione basandoci esclusivamente su ciò che l’occhio poteva misurare. Ma, una rivoluzione sta scardinando i confini materiali dell’abitare. Con la diffusione di massa dell’ audio spaziale a tracciamento d’orizzonte, lo spazio domestico non si misura più soltanto in metri quadri, ma in frequenze. L’avvento della sonic architecture segna il momento esatto in cui il suono cessa di essere un elemento decorativo d’ambienza e diventa un materiale da costruzione vero e proprio. 🔗 Leggi su Lifeandpeople.it

© Lifeandpeople.it - Architetti dell’invisibile: l’audio spaziale sta abbattendo i muri delle nostre case

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