Ikea contro Amazon Temu e Shein | la guerra dei prezzi che sta cambiando le nostre case

Ikea sta affrontando una crescente concorrenza da parte di Amazon, Temu e Shein, che stanno mettendo in discussione il suo predominio nel mercato dell’arredamento. Le aziende online offrono prodotti a prezzi più bassi e tempi di consegna più rapidi, attirando un numero sempre maggiore di clienti. Questa guerra dei prezzi sta modificando le abitudini di acquisto e il modo in cui le persone arredano le proprie case.

C’era una volta il modello Ikea. Per le giovani coppie, povere di soldi ma con l’ambizione di una casa di moderno design, era la soluzione giusta. Piaceva la formula di realizzare la cucina per proprio conto o di improvvisarsi architetti, andando al maxi negozio svedese armati di planimetria e costruire, con poco budget, un arredamento che occhieggiava le soluzioni dei grandi designer del momento, dalle linee pulite e essenziali. Il colosso nordico aveva intuito che durante il montaggio si crea un legame emotivo con l’oggetto che ne aumenta il valore percepito. Il declino dell’utile Ikea e la sfida dei giganti online. Un po’ l’approccio che usa la Lego. 🔗 Leggi su Panorama.it

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