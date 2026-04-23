La nuova specie di ragno scoperta in Colombia rende omaggio a The Wall dei Pink Floyd | vive nei muri delle case

In Colombia è stata scoperta una nuova specie di ragno, chiamata Pikelinia floydmuraria, che si trova all’interno dei muri delle abitazioni. Questa specie è molto piccola e si distingue per il suo habitat specifico. La scoperta è stata annunciata da ricercatori che hanno analizzato i dettagli anatomici di questo aracnide. La presenza di questa specie nelle strutture umane rappresenta un’osservazione interessante nel mondo della biologia.

Scoperto in Colombia Pikelinia floydmuraria, un minuscolo ragno che vive nei muri in ambiente urbano: il nome è un omaggio ai Pink Floyd e al celebre album "The Wall".🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate Floyd on the Wing: omaggio ai Pink Floyd al teatro Marrucino di ChietiSi chiama “Floyd on the Wing” l'omaggio a Pink Floyd in programma domenica 12 aprile, alle ore 18, al teatro Marrucino di Chieti, che vedrà... 'Wall', esecuzione dal vivo dell'opera rock dei Pink FloydPuò essere aggiunto ancora qualcosa alla monumentale opera “THE WALL”? Noi crediamo di sì. Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Another spider in the wall: scoperto il ragno dei Pink Floyd che caccia prede giganti; Questo ragno colombiano è stato dedicato ai Pink Floyd ed è un alleato contro i parassiti; Colombia: scoperto un ragno che controlla gli insetti; I Pink Floyd danno il nome a un ragno: la scoperta dalla Colombia. La nuova specie di ragno scoperta in Colombia rende omaggio a The Wall dei Pink Floyd: vive nei muri delle caseSi chiama Pikelinia floydmuraria ed è una delle ultime arrivate nel già vastissimo mondo dei ragni. La nuova specie è stata scoperta in Colombia da un gruppo di ricercatori sudamericani e il suo nome ... fanpage.it Una nuova specie di ragno che omaggia i Pink Floyd - Focus.itSi chiama Pikelinia floydmuraria: è una nuova specie di ragno che vive tra le fessure dei muri. Nonostante le dimensioni minuscole, è capace di catturare insetti sei volte più grandi di lui. focus.it Inchiesta "The wall", riesame annulla uno dei capi di accusa per Grillo Leggi qui: https://quotidianodigela.it/inchiesta-the-wall-riesame-annulla-uno-dei-capi-di-accusa-per-grillo - facebook.com facebook