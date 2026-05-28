Arawordbridge | il festival che unisce persone culture e territorio

Arawordbridge torna con la sua terza edizione, un festival itinerante dedicato alla scoperta di paesi e valli. L’evento si svolge in diverse località, offrendo spazi di incontro tra culture e territori. La manifestazione invita i partecipanti a esplorare le tradizioni locali e le peculiarità delle aree coinvolte. Durante il festival vengono organizzati eventi, mostre e attività che coinvolgono artisti e comunità locali, promuovendo la conoscenza e lo scambio culturale.

Un festival itinerante per scoprire le meraviglie dei nostri paesi e valli. Torna con la sua terza edizione Arawordbridge. Il festival parte quest’anno da Gorno, culla di siti minerari d’incanto, a una decina di chilometri da Clusone, in val del Riso, il 6 giugno, che se ci venite nel tardo pomeriggio e vi guardate intorno vi godete un tramonto di quelli che restano addosso. Cominciamo da lì, e per cominciare volevamo un artista che facesse ridere e pensare, sorridere e riflettere. Che comincia l’estate e ci sta dentro tutto. E così alla soglia dei 70 anni di vita e 40 anni di carriera, Giobbe Covatta festeggia con un’abbuffata dei suoi... 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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