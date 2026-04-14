Asti si prepara a ospitare un nuovo festival dedicato alla cultura albanese, che si terrà il 18 e 19 aprile. La manifestazione mira a creare un ponte tra le tradizioni albanesi e il territorio piemontese, offrendo eventi e iniziative nei giorni indicati. La città si trasformerà in un luogo di incontro tra le sponde dell’Adriatico e il cuore del Piemonte, coinvolgendo la comunità locale e visitatori.

La città di Asti si trasformerà in un punto di contatto tra le sponde dell’Adriatico e il cuore del Piemonte nei giorni 18 e 19 aprile. Presso la Fondazione Goria, situata in Piazza San Martino 11, si terrà URAT – Ponti, il Festival dell’Arte e della Cultura Albanese in Italia, un evento che mira a consolidare i legami interculturali attraverso un programma multidisciplinare che coinvolge letteratura, arti visive, musica e tradizioni popolari. L’iniziativa nasce dalla volontà del Centro Artistico e Culturale Albanese Margarita Xhepa, sotto la guida coordinatrice di Fatmir Gjata. Il festival non è un evento isolato, ma rappresenta il proseguimento di un percorso iniziato con la parata del settembre scorso, confermando una dinamica di integrazione sociale e culturale sempre più strutturata nel territorio astigiano.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Asti celebra l’Albania: nasce il festival che unisce le culture

La festa di primavera (gratis) a Milano che celebra le culture di tutto il mondoDomenica 29 marzo alla Biblioteca degli Alberi si festeggia la primavera con l'evento ‘Multi-Kulti Bam Spring Festival’, una grande giornata di festa...

Valorizzare il mare e le bellezze del territorio: nasce il "Conero Surf Club". L'associazione che unisce sport, cultura e ambienteL’iniziativa mira a sviluppare una comunità consapevole e attenta alle tematiche ecologiche e trova il suo fondamento da una realtà di surfisti che...