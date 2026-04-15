A Rubiera torna ‘Emilia Via Aperta’, un festival dedicato all’incontro tra diverse culture, generazioni e persone. Questa edizione, intitolata ‘Essere Umani’, si svolge con l’obiettivo di promuovere la condivisione e la conoscenza tra i partecipanti. La manifestazione si tiene in vari spazi pubblici del paese e prevede eventi, incontri e attività per coinvolgere il pubblico locale e non solo.

Torna a Rubiera ‘ Emilia Via Aperta ’, la manifestazione dedicata all’incontro tra culture, generazioni e persone diverse quest’anno intitolata ‘Essere Umani’. Sono coinvolti cittadini, scuole, associazioni, Comune e parrocchie per promuovere integrazione, dialogo e superamento di paure e pregiudizi. L’edizione 2026 è il punto di arrivo di tredici laboratori svolti negli ultimi mesi tra tessitura, cucina multietnica, teatro, danza, podcast e attività artistiche che hanno favorito relazioni tra italiani e stranieri, giovani, famiglie e anziani. Il programma si apre con un’anteprima domani alle 20.45 al teatro Herberia con la presentazione del progetto e testimonianze dei partecipanti.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Qua la mano, torna ’Emilia Via Aperta’. Un festival che mescola persone e culture

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