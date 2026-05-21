105 Summer Festival c' è la data di avvio delle prenotazioni Priorità ai residenti
Il 5 giugno si apriranno le prenotazioni per il 105 Summer Festival, che si terrà al parco San Giuliano. L’evento sarà gratuito, ma sarà necessario prenotare il posto in anticipo. La priorità per le prenotazioni sarà riservata ai residenti della zona. L’organizzazione ha comunicato che il tour estivo di Radio 105 inizierà in quella data e si svolgerà nel parco per tutta la stagione. Le prenotazioni si potranno effettuare online a partire dalla data indicata.
Si apre il 5 giugno, al parco San Giuliano, il tour estivo di Radio 105, con ingresso gratuito ma prenotazione obbligatoria. Le date e le modalità per prenotarsi sono state annunciate oggi da Vela spa, che si occupa dell'organizzazione dell'evento. Si comincia giovedì 28 maggio, con priorità per. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it
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