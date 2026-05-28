Apre un nuovo Lidl in via Imperatore Federico accanto al supermercato ci sarà anche una palestra Orange
Un nuovo Lidl è stato inaugurato in via Imperatore Federico, diventando il 16esimo supermercato della catena a Palermo. Gli spazi, fino a poco fa occupati da uno showroom di un concessionario, sono stati ristrutturati. Accanto al supermercato, è stata aperta anche una palestra Orange. La concessionaria mantiene una presenza nella zona, ma in un immobile più piccolo rispetto a prima. L'apertura è avvenuta senza incidenti.
Un nuovo Lidl, il 16esimo a Palermo, negli spazi che fino a ora hanno ospitato il grande showroom della concessionaria Motorvillage (che resta a fianco, ma in un immobile più piccolo). Apre al civico 85 di via Imperatore Federico il nuovo supermercato del brand tedesco che sta puntando sempre di. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
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