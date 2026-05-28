Apre un nuovo Lidl in via Imperatore Federico accanto al supermercato ci sarà anche una palestra Orange

Notizia in breve

Un nuovo Lidl è stato inaugurato in via Imperatore Federico, diventando il 16esimo supermercato della catena a Palermo. Gli spazi, fino a poco fa occupati da uno showroom di un concessionario, sono stati ristrutturati. Accanto al supermercato, è stata aperta anche una palestra Orange. La concessionaria mantiene una presenza nella zona, ma in un immobile più piccolo rispetto a prima. L'apertura è avvenuta senza incidenti.