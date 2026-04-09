Lidl apre un supermercato al Lido di Venezia e cerca 20 addetti

Lidl ha annunciato l'apertura di un nuovo supermercato al Lido di Venezia prevista per l'autunno. La catena tedesca ha inoltre avviato le selezioni per 20 persone che verranno assunte nel punto vendita. L'inaugurazione è programmata per la prossima stagione, mentre le assunzioni riguardano diverse posizioni legate alla gestione del negozio. La società sta cercando candidati interessati a lavorare nel nuovo supermercato in zona.