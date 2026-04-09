Lidl apre un supermercato al Lido di Venezia e cerca 20 addetti
Lidl ha annunciato l'apertura di un nuovo supermercato al Lido di Venezia prevista per l'autunno. La catena tedesca ha inoltre avviato le selezioni per 20 persone che verranno assunte nel punto vendita. L'inaugurazione è programmata per la prossima stagione, mentre le assunzioni riguardano diverse posizioni legate alla gestione del negozio. La società sta cercando candidati interessati a lavorare nel nuovo supermercato in zona.
È prevista per l'autunno l'apertura del primo supermercato a insegna Lidl al Lido di Venezia. Nel frattempo la catena tedesca della grande distribuzione ha annunciato l'avvio delle selezioni per il personale che verrà impiegato nel proprio punto vendita.Clicca qui per iscriverti al canale. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it
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