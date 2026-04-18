Spari al supermercato ci sono morti | colpita anche una bambina

Nella giornata di oggi, un episodio di sparatoria ha coinvolto un supermercato, provocando diverse vittime. Tra queste, si conta anche una bambina che si trovava nel negozio al momento della sparatoria. L'evento si è verificato in pochi minuti in un luogo pubblico dove le persone erano presenti per fare acquisti. Le autorità sono intervenute sul posto per gestire la situazione e avviare le indagini.

È successo nel giro di pochi minuti, in uno di quei posti dove si entra pensando solo alla lista della spesa. Urla, passi di corsa, persone che si buttano dietro le corsie per ripararsi. E fuori, in strada, l’eco di un’angoscia che si allarga: qualcosa di gravissimo era appena esploso tra le pareti di un supermercato. All’inizio arrivano frammenti, come sempre nei momenti di caos: sirene, messaggi concitati, prime voci su feriti. Poi, con il passare delle ore, il quadro prende forma e diventa insostenibile. Ci sono morti. E tra chi è stato colpito c’è anche una bambina: un dettaglio che da solo basta a gelare il sangue. La sparatoria è avvenuta a Kiev, nel quartiere Holosiivskyi.🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

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