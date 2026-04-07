Imposta di soggiorno a Portogruaro | approvate le tariffe si parte

La giunta comunale di Portogruaro ha approvato le tariffe dell’imposta di soggiorno, che entrerà in vigore a partire dal 1° giugno 2026. La decisione riguarda le modalità di applicazione e i costi associati a questa tassa, destinata a chi soggiorna in città. La misura è stata formalizzata con una delibera approvata di recente.

Sarà in vigore dal 1° giugno 2026. Per gli hotel si va da 1 a 2,50 euro, per l'extralberghiero fino a 1,50. L'assessore Cirfera: «L'inizio di un nuovo percorso». Quest'anno si prevedono 60mila euro di introiti La giunta comunale di Portogruaro ha definito le tariffe dell’imposta di soggiorno, che sarà attiva dal 1° giugno 2026. La misura sarà determinata per persona e per pernottamento, graduata e commisurata in base alla tipologia delle strutture ricettive come definite dalla normativa regionale in materia. Per gli hotel a una stella l’importo sarà di 1 euro, per le due stelle 1,40 euro, per le tre stelle e tre stelle superior 1,50, per le quattro stelle e quattro superior 2 euro, per le 5 stelle e 5 superior 2,50. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it

Aumenta la tassa di soggiorno: quali sono le nuove tariffeLa Giunta Comunale di Napoli, su proposta dell'Assessore al Bilancio Pier Paolo Baretta, ha approvato la rideterminazione delle tariffe dell'imposta...

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Temi più discussi: Anche Casalecchio introduce la tassa di soggiorno: chi deve pagarla; Imposta di soggiorno al via. Tariffe fino a 5 euro a notte; Imposta di soggiorno e Modello 21, sì al recepimento dell’orientamento della Cassazione; Imposta di soggiorno, esenzioni da denunciare.

Casalecchio di Reno BO): dal 1° aprile arriva l’imposta di soggiornoA partire dal 1° aprile 2026, nel Comune di Casalecchio di Reno, entrerà in vigore l’ Imposta di Soggiorno (IDS). La misura, approvata con deliberazione del Consiglio Comunale alla fine del 2025, ... renonews.it

Matera, associazioni di categoria criticano l’aumento dell’imposta di soggiorno e chiedono trasparenzaLe associazioni turistiche di Matera esprimono dissenso sull’aumento dell’imposta di soggiorno e avanzano richieste su eventi, decoro e gestione logistica. trmtv.it

Approvato in Consiglio dei Ministri il credito d’imposta di 30 milioni di euro, destinato a coprire le spese per l'acquisto del gasolio agricolo del mese di marzo, nella misura del 20%. Come sottolineato dal Ministro Francesco Lollobrigida: “È una misura che ha u - facebook.com facebook

Approvato in Consiglio dei Ministri il credito d’imposta di 30 milioni di euro, destinato a coprire le spese per l'acquisto del gasolio agricolo del mese di marzo, nella misura del 20%. x.com