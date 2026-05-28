apple si fa rubare 274mila nomi

Un attacco informatico ha portato al furto di circa 274.000 nomi di dipendenti di Apple. La società, considerata tra le più sicure al mondo, ha confermato che i dati di oltre 270.000 lavoratori sono stati compromessi. Non sono stati resi noti dettagli sulle modalità dell’attacco o sull’origine degli aggressori. La società ha avviato le indagini e sta informando le persone interessate. Al momento non ci sono indicazioni di utilizzo improprio dei dati o di ulteriori rischi per la sicurezza.

La società più sicura del mondo si fa «rubare» i dati dei suoi 270mila (e rotti) dipendenti. È un data breach clamoroso quello che avrebbe subito Apple e su cui potrebbero presto accendersi i fari del nostro Garante della Privacy: 400 pagine (nella foto) di contatti, mail, indirizzi personali aziendali, numeri di telefono. A scoprirlo alla fine del mese di aprile è stato l'hacker etico Andrea Mavilla, a capo del team cybersecurity di Canale-Group. «Ho immediatamente avvisato Apple attraverso il portale ufficiale Apple Security Research, aprendo una segnalazione formale e collaborando con il team Product Security nel pieno rispetto delle. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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