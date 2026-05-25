Martellate alle auto per rubare si fa male a un braccio e viene anche visto | come è finita

Un uomo di 33 anni è stato arrestato domenica mattina in via Zara ad Albaro, dopo essere stato sorpreso mentre rovistava in un'auto parcheggiata. Durante il tentativo di furto, ha sferrato colpi contro le vetture e si è ferito a un braccio. È stato notato da alcuni passanti e arrestato dalle forze dell'ordine.

Un italiano di 33 anni è stato arrestato in via Zara ad Albaro con l'accusa di furto aggravato. Domenica mattina è stato sorpreso a rovistare in un'automobile posteggiata. Una pattuglia dell'Upsgp è stata inviata sul posto perché un residente, affacciandosi alla finestra, ha notato un uomo che. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

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