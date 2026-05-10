È il gol più ridicolo di sempre! Il portiere si fa rubare il pallone poi il difensore

Durante una partita di Prima B Metropolitana tra Talleres e Villa San Carlos, si è verificato un episodio insolito: il portiere del Villa San Carlos ha tentato un rinvio, ma è stato anticipato da un avversario che ha recuperato il pallone e ha segnato un gol. L’azione ha suscitato sorpresa tra i presenti per la sua imprevedibilità e per la leggerezza con cui si è conclusa.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui