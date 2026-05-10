È il gol più ridicolo di sempre! Il portiere si fa rubare il pallone poi il difensore

Da gazzetta.it 10 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante una partita di Prima B Metropolitana tra Talleres e Villa San Carlos, si è verificato un episodio insolito: il portiere del Villa San Carlos ha tentato un rinvio, ma è stato anticipato da un avversario che ha recuperato il pallone e ha segnato un gol. L’azione ha suscitato sorpresa tra i presenti per la sua imprevedibilità e per la leggerezza con cui si è conclusa.

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Succede durante la partita tra Talleres e Villa San Carlos, in Primiera B Metropolitana: il portiere del Villa San Carlos prepara il rinvio, ma si fa rubare la palla da un giocatore del Talleres, che indirizza verso la porta. Il tentativo di salvataggio dei difensori del Villa San Carlos finisce in un autogol rocambolesco.🔗 Leggi su Gazzetta.it

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