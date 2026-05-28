Applausi meritati per il torneo Un Calcio al razzismo alla Cittadella Universitaria

Da today.it 28 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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La prima edizione del torneo “Un Calcio al razzismo” si è svolta presso la Cittadella Universitaria, con una buona partecipazione e risultati considerati positivi. L’evento, promosso dall’università, aveva lo scopo di sensibilizzare contro le discriminazioni razziali. La manifestazione rientra nelle iniziative di terza missione dell’ateneo, con l’obiettivo di promuovere l’inclusione attraverso attività sportive.

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Grande partecipazione e risultati estremamente positivi la 1o^ edizione del torneo “Un Calcio al razzismo”, promosso nell’ambito delle attività di sensibilizzazione contro le discriminazioni razziali e dei progetti di terza missione dell’Università di Messina. La manifestazione calcistica ha. 🔗 Leggi su Today.it

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