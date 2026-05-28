Applausi meritati per il torneo Un Calcio al razzismo alla Cittadella Universitaria

Notizia in breve

La prima edizione del torneo “Un Calcio al razzismo” si è svolta presso la Cittadella Universitaria, con una buona partecipazione e risultati considerati positivi. L’evento, promosso dall’università, aveva lo scopo di sensibilizzare contro le discriminazioni razziali. La manifestazione rientra nelle iniziative di terza missione dell’ateneo, con l’obiettivo di promuovere l’inclusione attraverso attività sportive.